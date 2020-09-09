جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمرا دوليا حول دور الجامعات في خدمة المجتمع

تنظم جامعة الإسكندرية بالتنسيق مع رابطة الجامعات الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي، ووزارة الأوقاف، وجامعة الأزهر، ومكتبة الإسكندرية، والمجلس الأعلى للجامعات الإسلامية، مؤتمراً دوليا عن دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم، برئاسة كلاً من الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

وستتم فعاليات المؤتمر بقاعة مجلس جامعة الإسكندرية ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار علماء الامة من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار المتخصصين إضافي إلى ما يقرب من 50 باحثًا من مصر والعالم الإسلامي، ويعقد المؤتمرعبر تقنية برنامج "ZOOM" يوم الأحد المقبل.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور الجامعات في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية في شتى مجالات الحياة بعد أزمة كورونا، وكذلك تعزيز دور الجامعات في بناء منظومة القيم في المجتمعات وترسيخها من خلال البرامج والأنشطة، وإبراز القيم الدافعة للتقدم في الفكر الإسلامي وسبل تمكين الجامعات من تطبيقها في واقع الحياة.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيكرم الأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة؛ لجهوده المتميزة في خدمة العلم والوطن والارتقاء بجامعة الإسكندرية في جميع المجالات، ودعم رابطة الجامعات الإسلامية على مدار السنوات الثلاثة الماضية.