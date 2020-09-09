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صحيفة سعودية: فلسطين ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى

الرياض - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:27 ص

أكدت صحيفة (الاقتصادية) السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية لم تنل شيئا، كما نالت المزايدات منها، وهي مزايدات جمعت بعضا من القيادات الفلسطينية على مر زمن هذه القضية العربية المحورية.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (أضاعوها.. ماذا بقي؟)- "سيظل دائما في مجلس التعاون الخليجي، "فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى، والدفاع عنها واجب"، والعمل من أجلها فعلي لا صوتي، وتجلى ذلك في المبادرة التي قدمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في قمة بيروت عام 2002، مبادرة يعرفها الجميع وقبلتها الدول المؤثرة في العالم كلها، هي -ببساطة- قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، عنوان عريض، لكن تحته آليات وتحركات وتضحيات حقيقية لتحقيق الهدف.

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