مقتل أكثر من 600 معلم على مدى 10 سنوات من الصراع في نيجيريا

قالت الأمم المتحدة إن العنف في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل مئات المعلمين على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، وحثت الحكومة على ضمان سلامة المدارس من الهجمات قبل إعادة فتحها بعد عمليات الإغلاق للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وذكرت الأمم المتحدة في بيان يوم الثلاثاء أن 611 معلما على الأقل قتلوا وتضررت أو دمرت 910 مدارس منذ بداية تمرد الإسلاميين في عام 2009.و حصيلة المنظمة تتضمن البيانات التي كانت متوفرة حتى نهاية عام 2018.

ويخوض المتشددون الإسلاميون، المعروفون باسم بوكو حرام ( تعني بالنيجيرية التعليم الغربي حرام)، حملة عنيفة أدت إلى تفاقم أزمة التعليم في أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا.

وهناك أن أكثر من 13 مليون طفل نيجيري غير مسجلين في مدارس ، وهو أعلى رقم في العالم.