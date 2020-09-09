ترامب يحظر التنقيب قبالة سواحل فلوريدا قبل الانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء فرض حظر لمدة 10 سنوات على التنقيب عن النفط قبالة سواحل فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية، حيث يسعى إلى التأثير على الناخبين قبل انتخابات الرئاسة نوفمبر.

وتمدد المذكرة الرئاسية حظر التنقيب السابق قبالة الساحل الغربي لفلوريدا والذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2022، وتوسع الوقف لمدة 10 سنوات ليشمل سواحل الأطلسي في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية.

ودعا المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون في فلوريدا إلى حظر التنقيب عن النفط البحري وسط مخاوف من أن يؤدي التنقيب إلى تدهور الشواطئ والإضرار بالسياحة في المنطقة.