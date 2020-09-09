 يويفا يعلن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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يويفا يعلن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

علاء العزب
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 2:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 2:55 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل 2020/2021.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانًا عبر موقعه الرسمي يحدد فيه موعد البطولات الأوروبية للموسم المقبل وأيضا جوائز الموسم الماضي 2019/2020.

وجاء في البيان أن القرعة ستقام في مدينة نيون السويسرية، بدلًا من العاصمة اليونانية أثينا، بسبب الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وجوائز الأفضل للموسم الماضي 2019/2020، ستقام الخميس 1 أكتوبر المقبل، فيما ستقام قرعة الدوري الأوروبي وأفضل لاعب في البطولة الجمعة في الثاني من نفس الشهر.

ويحمل لقب البطولة العملاق الألماني بايرن ميونيخ بعدما تغلب في نهائي النسخة الماضية على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان.

 

 


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