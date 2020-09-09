الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور في مواجهة ارتفاع البطالة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الالزامية، "خدمة العلم"، للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاما ممن لا يعملون وليسوا على مقاعد الدراسة وليسوا أرباب أسر.

وشهد مقر الحكومة الأردنية اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي بشأن إعادة تفعيل "خدمة العلم"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبموجب المذكرة، ستبدأ وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية بوضع الخطوات التفصيلية للتنفيذ التدريجي لخدمة العلم التي ستكون إلزامية للأردنيين الذكور للفئة العمرية بين 25 الى 29 سنة ممن لا يعملون وليسوا على مقاعد الدراسة أو خارج البلاد أو أرباب أسر.

وستكون مدة الخدمة 12 شهرا يتم خلالها منح المكلف مبلغا شهريا مقداره 100 دينار يتلقى خلالها المكلف تدريبا عسكريا مدته 3 أشهر ومن ثم التوزيع تبعا لاحتياجات فرص التدريب العملي تحضيرا لسوق العمل.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: "ندشّن اليوم معاً، مشروعاً وطنيّاً قريباً من وجدان كلّ أردني، وهو خدمة العلم؛ وبشراكة عزّ وافتخار مع القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط".

وأكد الرزاز أن "شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام إزدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا".

وكان الرزاز أعلن مؤخر أن الحكومة، في إطار سعيها لمواجهة تحديات الفقر والبطالة والاستثمار في قدرات الشباب، ستعمل على إعادة تدريجية لخدمة العلم بشكل وقالب جديد ومختلف عما كانت عليه في سنين مضت بحيث تكون إلزامية في هذه المرحلة لفئة عمرية معينة ممن لا يعملون وليسوا على مقاعد الدراسة أو خارج البلاد.

وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 23 % في الربع الثاني من عام 2020 ، مقابل 2ر19 % في نفس الفترة من عام 2019.

وفرضت السلطات الأردنية إجراءات إغلاق مشددة منتصف مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، ما أثر على العديد من قطاعات الأعمال. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 4ر3 % خلال 2020، وفق وزارة المالية الأردنية.