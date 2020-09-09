تعليق مؤقت للحوار الليبي الليبي في المغرب

أعلن مصدر في وزارة الخارجية المغربية أن الحوار الليبي الذي احتضنه منتجع قصر الباهية في بوزنيقة جنوب الرباط، سيتوقف اليوم الأربعاء، على أن يتواصل غدا الخميس.

ونقلت وكالة "المغرب العربي للأنباء" المغربية عن محمد خليفة نجم، ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، في تصريح صحفي باسم وفدي كل من المجلس وبرلمان طبرق، أن الحوار السياسي الليبي الذي يسير بشكل "إيجابي وبناء"، حقق "تفاهمات مهمة".

وقال إن "الحوار السياسي بين الوفدين المتفاوضين يسير بشكل إيجابي وبناء، وأن الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن".

من جانبها، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن هناك خلافات تتعلق بتوزيع المناصب السيادية ومقرات الأجهزة الرقابية والحكومية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحوار الليبي في بوزنيقة يواجه صعوبات بسبب رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، نقل مقر المصرف المركزي الليبي إلى خارج العاصمة طرابلس.