ألمانيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل بعد حرائق مخيم اللاجئين باليونان

اتهم وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، الاتحاد الأوروبي بالفشل بعد الحرائق التي اندلعت في مخيم "موريا" للاجئين، في جزيرة ليسبوس اليونانية، وطالب التكتل بسرعة التحرك.



وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، الصادرة غدا الخميس، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري "الأوضاع المهينة للآدمية في موريا كانت معروفة منذ سنوات".



وانتقد مولر عدم حدوث شيء بالرغم من أنه كان قد تم التنبؤ عدة مرات بتفشي فيروس كورونا وبحدوث مثل هذه الكارثة، نظرًا للأوضاع السائدة في المخيم.



وأضاف أن الناس في موريا في حاجة الآن إلى مساعدات فورية شاملة، ويجب أن تكون هذه هي آخر دعوة للاستيقاظ للاتحاد الأوروبي من أجل الاتفاق على مبادئ سياسة لجوء أوروبية إنسانية بعد خمس سنوات من النقاش.



كانت الحرائق التي اندلعت في المخيم ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية تسببت في تشريد أكثر من 12 ألف شخص.



ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات في انتهاج سياسة لجوء مشتركة.