البيت الأبيض: ترامب لم يكذب على الأمريكيين بشأن خطورة كورونا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكذب علي الشعب الأمريكي، بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا.



وذكرت "ماكيناني"، في مؤتمر صحفي إن الرئيس ترامب لم يكذب أبدًا على الشعب الأمريكي بشأن كورونا، مضيفة أنه سعى علنًا للتعبير عن الهدوء والأمل في أن يتراجع الفيروس بسرعة، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وتابعت أنه في الوقت الذي تواجه فيه تحديات لا يمكن التغلب عليها ، من المهم التعبير عن الثقة والهدوء.



وجاءت تصريحات ماكيناني، بعدما كشفت مقتطفات من كتاب "غضب" للصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودورد، مفجر فضيحة ووترجيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف له بالتقليل من خطورة فيروس كورونا، رغم أنه يعلم أنه فيروس قاتل وأكثر خطورة بكثير من الأنفلونزا الموسمية.



ووصف ترامب الفيروس بأنه "مميت"، خلال مقابلة مع وودورد في 7 فبراير الماضي، ضمن سلسلة المقابلات أجراها الصحفي المخضرم مع الرئيس لكتابه الجديد، وفقًا لصحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية.



وقال "فقط تتنفس الهواء، هذه هي الطريقة التي يمر بها"، مضيفا: "هذا أمر صعب وحساس للغاية، أكثر فتكًا من الأنفلونزا الشديدة".



وفي 10 فبراير ، صرح ترامب بأنه يتوقع أنه بحلول شهر أبريل، عندما يصبح الجو أكثر دفئًا سيزول الفيروس.



وفي 26 فبراير، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، علق على حالات الإصابة الأولى التي تم اكتشافها، قائلا: "سنكون قريبًا جدًا عند مستوي خمسة أشخاص (مصابين) فقط، ويمكن أن نكون عند مستوي شخص أو شخصين فقط خلال الفترة القصيرة القادمة، لذلك لدينا حظ سعيد للغاية".



ولكن بحلول منتصف مارس، كان ترامب يصرح علنا قائلاً: "شعرت أنه وباء قبل وقت طويل من تسميته وباء".