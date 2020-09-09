مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات القادمة من موسكو مساء اليوم

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن الشركة الروسية ( ايرفلوت ) من المقرر أن تصل أولي رحلاتها مساء اليوم الأربعاء إلىي مطار القاهرة، وذلك بعد تبدأ التشغيل الفعلي للرحلات الروسية والمقررة 3 رحلات أسبوعيا.

وحسب المصادر فإن الطائرة سوف تصل وتقلع من مبني الركاب رقم 2 في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء وفقا لجدول التشغيل، وتقلع فجر الخميس من مبني 2 المخصص للرحلات الروسية، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر للشركة الروسية أن تسير 3 رحلات أسبوعيًا.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد أعلنت أمس عن بدء استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3رحلات أسبوعيًا اعتبارا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وطلبت الشركة من عملائها المسافرين إلي موسكو ضرورة الحصول علي شهادة طبية مع نتيجة اختبار pcr سلبية لفيروس كورونا من أحد المعامل المعتمدةفي مصر صادرة قبل 72 ساعة علي الأكثر من تاريخ الوصول إلي موسكو