التصديري للصناعات الغذائية يضع خططا لتنمية الصادرات إلى إفريقيا

شكل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مجموعة عمل إفريقيا بهدف دراسة الأسواق الإفريقية المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لتنمية الصادرات الغذائية إلى دول القارة الإفريقية، تقوم على المصالح المشتركة وتدعم دخول المنتجات المصرية إلى مختلف الدول الإفريقية بشكل علمي، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين بالأسواق الإفريقية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية مضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار أمريكي، في خلال ثلاثة أعوام، وكذا أهمية العمق الاستراتيجي الإفريقي لمصر.

حيث انعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الأول، برئاسة علاء الوكيل عضو مجلس إدارة المجلس، وبمشاركة جهاز التمثيل التجاري، وعدد من ممثلي الشركات الغذائية أعضاء المجلس التي لديها تجارب ناجحة وخبرة بالأسواق الإفريقية المختلف، والذين تم اختيارهم بعناية كبيرة، على إن يستمر انعقاد اللجنة بشكل أسبوعي.

وتم خلال الاجتماع الأول، استعراض الأهداف الاستراتيجية لمجموعة العمل وآليات التحرك المختلفة، كما قام المجلس باستعراض حجم الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وكذا واردات دول القارة من الأغذية من مختلف دول العالم لتحديد الدول ذات الأولوية؛ للتركيز عليها خلال المرحلة الأولى، كما تم استعراض أهم معوقات تنمية الصادرات إلى الدول الإفريقية المختلفة ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.