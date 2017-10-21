جهاز مدينة السادات: تنفيذ أعمال التشجير بسوق الجملة استعدادا لتشغيله

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه جار تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتشجير بسوق الجملة بالمدينة، وذلك ضمن التجهيزات الأخيرة قبل بدء العمل بالسوق.

وأضاف منيع، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن سوق الجملة مشروع تم تنفيذه لخدمة محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة ومنها محافظتي الغربية والبحيرة والمدن الجديدة وتشمل النوبارية وسفنكس وأكتوبر والشيخ زايد.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مساحة السوق تبلغ ٨٠ فدانا، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل عدد ٧٨ محلا تجاريا يتم بيعها بـ 3 مزادات علنية، موضحا أنه تم شراء نحو 500 كراسة شروط من جانب المتزايدين.