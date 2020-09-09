الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم حالياً إرسال خبراء عسكريين جدد إلى جمهورية إفريقيا الوسطى

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تعتزم حالياً إرسال خبراء عسكريين جدد إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، إلا إذا دعت الحاجة.



وقال بوجدانوف للصحفيين: "المتخصصون العسكريون الروس يعملون هناك بالاتفاق مع قيادة جمهورية إفريقيا الوسطى، وهناك اتصالات واتفاقيات مع خبرائنا العسكريين الذين يقدمون مساعدة فعالة للسلطات الرسمية لجمهورية إفريقيا الوسطى في تعزيز القدرة الدفاعية .. حتى الآن يكفي ما يوجد هناك.. وإذا لزم الأمر سنرسل المزيد".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



ووفقا له، فإن عمل المتخصصين العسكريين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى "تم بنجاح ويؤتي ثماره".



وأضاف بوجدانوف: "هناك كل الأسباب لمواصلة هذا العمل، الذي تستفيد منه جمهورية إفريقيا الوسطى، قيادة وشعب، المهتمين بالاستقرار والأمن في هذا البلد".



وتدهور الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى في أوائل ديسمبر 2013، إثر مواجهات طائفية دامية في البلاد.. ووفقا للأمم المتحدة، منذ نشوب الصراع في الجمهورية، اضطر ما يصل إلى مليون شخص لمغادرة منازلهم، كما أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.