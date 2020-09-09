النرويج تعتقل مشتبها به في هجوم على مطعم بباريس عام 1982

قال جهاز الأمن النرويجي "بي إس تي" إنه تم إلقاء القبض على رجل مشتبه في تورطه في هجوم وقع عام 1982، على مطعم بباريس خلف ستة قتلى و22 مصابًا.



وأوضحت المتحدثة باسم جهاز الأمن "بي إس تي" أنيت أموت لوكالة الأنباء الألمانية، أنه جرى القبض على المواطن النرويجي في منطقة سكين بجنوب غرب أوسلو.



وفي عام 1982 ألقى مهاجمون قنبلة يدوية ثم أطلقوا الرصاص من بنادق آلية على موظفين ومرتادي مطعم "شيه جو جولدن برج" اليهودي في حي ماريه بباريس.



وكان قد جرى تحميل مسؤولية الهجوم على منظمة أبو نضال وهي جماعة فلسطينية مسلحة منحلة الآن.



وقال الرجل وهو في الستينيات من العمر، لصحيفة "في جي" التي تصدر في أوسلو إنه لم يذهب لباريس قط.



ولم تعلق أموت على موقف الرجل بخصوص هذه المزاعم. وقالت إنه عاش في النرويج لفترة طويلة.



ومن المقرر عقد جلسة استماع خاصة بتمديد احتجازه على ذمة القضية غدا الخميس في أوسلو وسوف تشمل مراجعة بشأن تسليم محتمل.