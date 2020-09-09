الرئيس التونسي وقائد أفريكوم يبحثان التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، الجنرال ستيفن تاونساند قائد القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم".



وقالت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب، إن اللقاء تضمن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، ولاسيما في المجال العسكري، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب.



وأوضح الجنرال ستيفن تاونساند، في تصريح بالقصر الرئاسي، "سعدت باللقاء مع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع كان لنا لقاء جيد تناولنا فيه سبل دعم الشراكة فيما بيننا".



وكانت القيادة العسكرية لأفريكوم أصدرت في مايو الماضي بيانًا ألمحت فيه إلى دور محتمل لها في ليبيا، للحد من التدخل الروسي الداعم لقوات المشير خليفة حفتر، بما في ذلك إمكانية استخدام لواء مساعد متمركز في تونس.



وبسبب الجدل الذي رافق هذا البيان في تونس، اضطرت القيادة العسكرية لنشر بيان ثان توضيحي في اليوم التالي، أوضحت من خلاله أن القوات المشار إليها من قبل أفريكوم تتعلق بوحدة تدريب صغيرة ضمن برنامج التعاون العسكري ولا ترتبط بأي حال بوحدات عسكرية مقاتلة.