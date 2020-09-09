قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن ثورة ديسمبر حملت شعارات «حرية، سلام، وعدالة»، متابعًا: «ونحن عندما أتينا كانت أهم أولوياتنا تحقيق السلام؛ ولذلك بدأنا في التواصل مع قوى الكفاح المسلح».

ووصف خلال حواره لفضائية «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء، أن اتفاق السلام السوداني الذي أجريت مباحثاته في عاصمة جنوب السودان جوبا، بـ«الإنجاز الحقيقي»، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق بني على خمس محاور وهي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين، والحكم والإدارة، إضافة إلى الترتيبات الأمنية، المساعدات الإنسانية.

ونفى صحة ما يتداول من انتقادات لاتفاق السلام السوداني، بشأن عدم مخطابته لجذور الأزمة، مؤكدًا أنه تناول كل القضايا المرتبطة بالأزمة.

وتابع: «في تقديري اتفاق السلام غير شامل، ولكنه مرحلة أولى من السلام، وسلام حقيقي»، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سوف يساعد في وقف الحرب في هذه المناطق.

وكانت قد انطلقت مراسم توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضى.