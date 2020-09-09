 رئيس وزراء السودان: تحقيق السلام أهم أولوياتنا.. واتفاق جوبا خاطب كل جذور الأزمة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان: تحقيق السلام أهم أولوياتنا.. واتفاق جوبا خاطب كل جذور الأزمة

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:39 م

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن ثورة ديسمبر حملت شعارات «حرية، سلام، وعدالة»، متابعًا: «ونحن عندما أتينا كانت أهم أولوياتنا تحقيق السلام؛ ولذلك بدأنا في التواصل مع قوى الكفاح المسلح».

ووصف خلال حواره لفضائية «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء، أن اتفاق السلام السوداني الذي أجريت مباحثاته في عاصمة جنوب السودان جوبا، بـ«الإنجاز الحقيقي»، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق بني على خمس محاور وهي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين، والحكم والإدارة، إضافة إلى الترتيبات الأمنية، المساعدات الإنسانية.

ونفى صحة ما يتداول من انتقادات لاتفاق السلام السوداني، بشأن عدم مخطابته لجذور الأزمة، مؤكدًا أنه تناول كل القضايا المرتبطة بالأزمة.

وتابع: «في تقديري اتفاق السلام غير شامل، ولكنه مرحلة أولى من السلام، وسلام حقيقي»، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سوف يساعد في وقف الحرب في هذه المناطق.

وكانت قد انطلقت مراسم توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضى.

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