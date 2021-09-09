جبالي يشارك في حفل استقبال رؤساء البرلمانات بڤيينا

على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية ڤيينا، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مساء أمس في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر.

وخلال الحفل تبادل رئيس مجلس النواب الحديث مع المستشار النمساوي، تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية - النمساوية على كل الأصعدة، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

جدير بالذكر أن جبالي قد شارك على مدار يومين على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي عقد في العاصمة النمساوية ڤيينا.