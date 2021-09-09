سجناء جلبوع: الزبيدي سيطر على السجن وأرعب الإدارة

وأشار السجين، الذي تجاور زنزانته "الجناح الأمني" ​​الذي فر منه زكريا الزبيدي وخمسة آخرين يوم الأحد الماضي، إلى أن إدارة السجن كانت خائفة من الزبيدي القيادي السابق للجناح العسكري لحركة فتح، وأصدقائه الأسرى، أن يقوموا بأعمال شغب، وأن التفتيش كان مستمرا على للسجناء الجنائيين أكثر من السجناء الأمنيين، مضيفًا: "كان الزبيدي يسيطر على السجن، وإدارة السجن جعلت الحياة بائسة بالنسبة لنا في الجناح الجنائي، حيث استمر التفتيش الليلي طوال الوقت، وانتقال الزبيدي إلى زنزانة أخرى التي مكنته من الهرب جرى بدون فحص طلبه بعمق".وأردف المسجون للصحيفة أن ضباط السجن خلال الأشهر الأخيرة لم يفعلوا سوى القليل أو لم يفعلوا شيئًا لتفتيش زنازين السجناء الأمنيين "الأسرى الفلسطينيين"، خوفًا من اندلاع ثورة تحرق السجن، بحسب تعبيره.وعبر قائلا: "إذا داهمت وحدات النخبة في مصلحة السجون الإسرائيلية جناح الأمن والزنازين كما تفعل مصلحة السجون لنا في جناح الجنائيين، لكانوا اكتشفوا النفق المحفور في غضون ثوان، كان هناك سجناء اشتكوا من التمييز لكن تم إسكاتهم وقيل لهم إنه لا يوجد شيء ليفعلوه، إن سياسة السجن هي التزام الصمت".واختتم حديثه بوصف الفوضى التي لحقت بالسجن بعد قرار الأسرى الفلسطينيين الستة: "كانت هناك فوضى كبيرة، ذهب الحراس عبر الزنازين بوحدات خاصة للتحقق مما إذا كنا نحن السجناء الجنائيين قد حفرنا الأنفاق مثل السجناء الأمنيين، إنهم يخشون أن يقوم نزلاء السجن الآخرون بتقليدهم والآن يجرى تفتيش جميع الزنازين والأجنحة للتأكد من عدم وجود المزيد من الأنفاق".وهناك شهادة أخرى من سجين سابق تم إطلاق سراحه من السجن قبل أسابيع قليلة، تعزز الرواية التي قالها السجين الذي رفض اسمه، حيث يقول الأول إن السجن كان سجنان في واحد، حيث كان الضباط والحراس يركزون على السجناء الجنائيين أكثر من التركيز على الأمنيين، بحسب قوله.وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا كبيرا في مصلحة السجون الإسرائيلية أقر بوجود خوف من الزبيدي في السجن، حيث نشر الزبيدي معلومات كاذبة عن وجود نية لقتل الحراس وخطفهم مما وضع مسؤولي السجن في حالة ذعر حقيقي، وكانوا يخشون العبث معه، وهو ما أعطاه حرية التصرف والوصول لجميع مسؤولي السجن.وأوضح المسؤول وجود مساعدة من الخارج والداخل، وكان قرار نقله إلى زنزانة الأسرى الخمسة بمثابة خروجاً عن الإجراءات، متابعا: "بدون اتصال خارجي لم تكن هناك فرصة لحدوث هذا الهروب وهناك اشتباه في أنهم حملوا هواتف محمولة في أيديهم واستقبلوا رسائل مشفرة في أوراق صغيرة".