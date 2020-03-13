باكستان تسجل 4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و84 وفاة

سجلت السلطات الصحية في باكستان 4 آلاف و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و194 ألفا و198 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 84 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و497 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و76 ألفا و112 متعافيا، بعد أن تماثلت 4136 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 91 ألفا و589 حالة.