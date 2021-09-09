جامعة دمنهور تحصد المراكز المتقدمة فى الأسبوع الرياضي لمعهد إعداد القادة بحلوان

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات والمعاهد في كرة القدم الخماسية، والمركز الثاني في الكرة الطائرة الشاطئية والمقامة بمعهد إعداد القادة بحلوان ضمن المشاركة بالأسبوع الرياضي للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، الحرص على المشاركة في كل الأنشطة الطلابية وخاصة الأنشطة الرياضية، والتي تتيح التنافس بين الطلاب.

كما أن الرياضة لها مردود فعال في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته ومهاراته، واستثمار طاقتهم الإيجابية وإعدادهم ليكونوا طاقة فاعلة في المجتمع في ظل اهتمام الدولة بالشباب مما يساهم في تخريج قادة المستقبل.

وأوضح أهمية اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب وتقديم الصورة الحضارية والنموذجية للتشجيع الرياضي داخل المنشآت الرياضية من خلال غرس الروح والقيم الرياضية لدى الطلاب.