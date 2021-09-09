الصين تتعهد بمنح أفغانستان مساعدات طارئة بقيمة 30 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن بلاده مستعدة لتزويد أفغانستان بمبلغ 200 مليون يوان (30.96 مليون دولار) من المساعدات الطارئة و3 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

وأشارت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية إلى أن المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها في مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان تشمل أيضا الغذاء والدواء.

وأضاف أن الدول الأربع يمكنها التعاون في مجالات تشمل مساعدة أفغانستان في إبقاء الحدود مفتوحة وتقديم المساعدات الإنسانية وتعميق التعاون في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعزيز الوقاية من كوفيد -19، مطالبا دول الجوار بتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع الإرهابيين الفارين من أفغانستان والقضاء عليهم.

يشار إلى أن باكستان نظمت المؤتمر الافتراضي حول أفغانستان، وشارك فيه وزراء خارجية الصين وإيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ووافقت الدول المجاورة لأفغانستان بالإجماع على التعاون في اعتقال الإرهابيين الفارين والقضاء عليهم.