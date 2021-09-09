وزير خارجية ألمانيا يدعو مجددا لسحب أي مرتزقة أجانب من ليبيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مجددا لسحب أي مرتزقة أجانب من ليبيا خلال زيارته هناك اليوم الخميس.

وقال ماس في العاصمة طرابلس: "عملية سحب قوات أجنبية لا تسير بالسرعة التي كنا نتمناها"، ولهذا السبب أوضح ماس أنه يعتزم التشاور مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الجاري مع جميع الأطراف "من أجل زيادة الضغط لأجل تحقيق هذا التطور".

وأضاف أن الهدف يتمثل في أن يغادر أي مقاتلين أجانب البلاد مع الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

يذكر أن ليبيا غرقت في حرب أهلية شاركت بها كثير من الميليشيات بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011. ولكن وقف إطلاق النار لايزال ساريا منذ العام الماضي. وتم تشكيل حكومة انتقالية بوساطة الأمم المتحدة لقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.

وتولت ألمانيا دور الوساطة، ونظمت الحكومة الاتحادية العام الماضي قمة كبرى في العاصمة برلين بهدف إنهاء تدخل دول أخرى في النزاع مع خلال توريدات أسلحة ومرتزقة. وتم إقامة مؤتمر متابعة لذلك في يونيو الماضي أيضا.

وكانت أهم الأطراف الفاعلة في ليبيا مثل روسيا وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة من بين المشاركين. لكن لا يزال هناك آلاف من المقاتلين الأجانب في ليبيا.

وجاء في تقرير أممي قبل أسبوعين: "تواصل قوات أجنبية ومرتزقة أجانب العمل في ليبيا دون تراجع ملحوظ في أنشتطها".