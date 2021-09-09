أعرب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته بالتتويج بلقب كوبا أمريكا رفقة راقصو التانجو هذا الصيف، مشيرًا إلى معاناته لوصف الصحافة له بالفاشل لعدم تحقيق هذه الكأس طوال السنوات الماضية.

وقال ميسي في مقابلة أجراها مع شبكة «ESPN» عندما توجنا بلقب كوبا أمريكا لم أستطع تصديق ذلك، كنت أحلم بهذا اللقب، لدرجة أنني لم أفهم حتى ما كان يحدث وقتها، وبصراحة أستمتع بالتتويج به أكثر الآن، عندما أرى الصور التي كانت في ذلك الوقت".

وأوضح ميسي:" الاعتراف بأننا لسنا الأفضل في المنتخب الأرجنتيني كانت نقطة تحول بالنسبة لنا، ما نريده الآن هو العمل على تطوير الفريق، وأخيرًا قضيت إجازة سعيدة من أولها لآخرها".

وتطرق ميسي للحديث عن الانتقادات التي كان يتعرض لها من جانب الصحافة، قائلًا:" الصحافة كانت تتهمني بالفشل وأنني لا أشعر بأهمية قميص الأرجنتين، ويجب أن نعترف لأننا لسنا الأفضل في العالم، لم نكن الأسوأ من قبل، ولسنا الأفضل في الوقت الحالي".

وأشار النجم الأرجنتيني لسكالوني، المدير الفني لمنتخب التانجو، قائلًا:" لديه ميزة كبيرة، وتولى قيادة المنتخب في لحظة صعبة للغاية، كان يؤمن بقدرات الفريق ومقدرته على التطور بشكل تدريجي، ويعلم دائمًا ما يريده".

وتابع:" لقد وثق سكالوني في اللاعبين الكبار والشباب، وتطور المنتخب تحت قيادته منذ بطولة كوبا أمريكا 2019، وحققنا قفزة ويجب أن نستمر في التطور، حيث يمنحنا التتويج بلقب كوبا أمريكا الحيوية للتقدم قبل كأس العالم".

وتحدث ميسي عن مباراة المنتخب الأرجنتيني المقبلة أمام بوليفيا، قائلًا:" من المؤسف أن الملعب لن يكون ممتلئا بسبب الوباء، فنحن في لحظة رائعة بالنسبة لنا، ونريد حقًا الاستمتاع بكل ذلك".

وأتم الساحر الأرجنتيني:" نريد الفوز بالنقاط الثلاث ومواصلة السير للأمام، كما سنحتفل بلقب كوبا أمريكا، الذي كنا قريبين منه عدة مرات، ولم نكن محظوظين بما يكفي لتحقيقه، وعلينا أن نستمتع بالاحتفال به دون إهمال المباراة التي لدينا والنقاط الثلاث مهمة للغاية".