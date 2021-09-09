مسؤول بارز بالجيش الألماني يدعو إلى تزويد لبنان بزوارق دورية

دعا مسؤول بارز بالجيش الألماني لتعزيز دعم القوات اللبنانية، وذلك على خلفية الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وقال المفتش العام بالجيش الألماني، إبرهارد تسورن، لدى زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، إن توريد زوارق دورية جديدة يمكن أن يسهم في مساعدة الجيش، بوصفه عامل استقرار مؤثر، في السيطرة بشكل أفضل على المياه الساحلية.

وأضاف أنه يجب إعادة تهيئة التفويض الخاص بمشاركة جنود ألمان حاليا منذ 15 عاما في مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، على الوضع الجديد.

يشار إلى أن كثيرا من الدول زودت خفر السواحل اللبناني بزوارق دورية، إلا أنها مختلفة ومن طرز أقدم بصفة عامة.

وأضاف تسورن أن الزوارق تبدو حاليا أنها ليست مناسبة للإبحار طوال العام، موضحا أنه عندما يكون البحر هائجا في الشتاء، يكون من الصعب الخروج بهذه القوارب من الموانئ، كما أنه لا يمكنها البقاء في البحر لفترة طويلة.

يشار إلى أن تسورن توجه أمس الأربعاء إلى لبنان في زيارة تستمر يومين.

وأكد القائد البارز بالجيش الألماني، أن هذا الموضوع يجب تناوله حاليا، وأضاف أن اللبنانيين بحاجة لزوارق أحدث صالحة للإبحار مزودة بتقنيات متطورة، موضحا أنه سيسهل على اللبنانيين بذلك مراقبة المنطقة البحرية الواقعة في نطاق مسؤوليتهم بشكل مستقل.