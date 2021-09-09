انطلقت، منذ قليل، احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، وذلك من الصالة المغطاة بمنطقة التجنيد بمركز ومدينة الزقازيق.

وتشهد الاحتفالية حضور غالبية الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، وعلى رأسهم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعقب انطلاق الاحتفالية افتتاح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عدد من المشروعات التنموية، وعددها 109 مشروعات تنموية وخدمية لافتتاحها ضمن احتفالات محافظة الشرقية بالعيد القومي، وذلك بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.