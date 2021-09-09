أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020"، والتي كشفت أن معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.7 في الألف عام 2020 مقابل 9.4 في الألف عام 2019.

وأشارت إلى أنه بلغ معدل الزواج بالحضر 8.3 في الألف مقابل 9.0 في الألف بالريف.

وبلغ أعلى معدل زواج 13.5 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل زواج 6.4 في الألف بمحافظة البحر الأحمر.

وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 116845 إشهاداً عام 2020 تمثل 54.6% من جملة الإشهادات مقابل 121552 إشهادا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 97105 إشهادات عام 2020 تمثل 45.4% من جملة الإشهادات مقابل 104377 إشهاداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 7.0%.