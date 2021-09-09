اعتراف 12 شخصا باتهامهم بالمشاركة في فعاليات محظورة بهونج كونج

اعترف 12 ناشطا، اليوم الخميس، بالاتهام الموجه لهم بحضور فعاليات محظورة لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين بهونج كونج.

وكان النائب الديمقراطي السابق إيدي شو والزعيم السابق لجبهة حقوق الإنسان المدنية فيجو تشان والنائب السابق البرت ضمن المتهمين بالمشاركة في تجمع غير مصرح به العام الماضي.

وكان الـ12 شخصا من ضمن الآف من مواطني هونج كونج الذين تحدوا حظر الشرطة للفعاليات للمرة الثانية خلال عامين. ويشار إلى أنه الفعاليات التي تحيي ذكرى من لقوا حتفهم في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين في بكين تقام منذ عام 1990.

وكانت الشرطة قد أرجعت سبب الحظر العام الماضي إلى الخطورة على الصحة العامة بسبب جائحة كورونا.

مع ذلك، قال المنتقدون إن الحظر ضمن حملة قمع أوسع نطاقا على المعارضيين في المدينة، بعد مظاهرات معادية للحكومة مطلع العام الماضي .