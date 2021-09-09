حسن شاكوش يواصل إثارة الجدل ويتحدى قرار نقابة المهن الموسيقية

يواصل حسن شاكوش، مسلسل إثارة الجدل، متحديا قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنعه من الغناء، بعد أزمته الأخيرة مع رضا البحراوي وتطاوله ضد عازفي الإيقاع، مطالبا فرقة بودي الشيخ للظهور معه في حلقة عبر أحد الفضائيات الشهيرة.

وأكد عازف الإيقاع أشرف الجيوشي، أن بودي الشيخ قد شارك مع حسن شاكوش من قبل في العديد من الحفلات، مشيرا أن بودي الشيخ رفض طلب شاكوش بالظهور رفقة فرقته معه في أحد البرامج.

وأضاف الجيوشي، خلال فيديو لايف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن بودي الشيخ رفض طلب شاكوش وتواصل بعدها مع كبار العازفين في نقابة الموسيقيين ليبلغهم بحواره مع شاكوش ورفضه لطلبه، حتى لاتقع عليه أي شبهة.

وتابع الجيوشي، أن شاكوش عاود الاتصال مرة أخرى ببودي الشيخ، وقام الاخير بالاعتذار عن طلبه مجددا، حرصا منه على علاقته بزملائه في النقابة، فضلا عن قرار النقابة بمنعه من الغناء وسحب ترخيصه.

وأشار أن شاكوش رد على بودي بأنه سيتواصل مع فريق إعداد البرنامج وسوف يعاود الاتصال به، مما جعل بودي ينهي الجدل ويؤكد رفضه لطلب شاكوش، حرصا على علاقته الطبية بزملائه، مشيرا أنه كان ضمن المجموعة التي وقع عليها الإهانة من قبل حسن شاكوش.