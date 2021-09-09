شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية توعية بحضور اللواء سمير فراج؛ وذلك بالمسرح الملحق بمعرض الكتاب الدولي الذى تقام فعالياته في محافظة بورسعيد حتى السابع عشر من سبتمبر.

يأتي ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ وعدد كبير من الشباب والقيادات الشعبية والتنفيذية، وأدار الندوة المخرج محمد الدسوقي، وذلك في إطار تواصل فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021.

أكد محافظ بورسعيد، أن العام الحالي يشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تعبر عن تاريخ وثقافة بورسعيد، وتأتى بالتزامن مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، وأشاد المحافظ بالندوة الثقافية، مؤكدًا أنه اللواء سمير فراج أحد القامات التي كانت لها دور كبير في إثراء الحياة السياسية والعسكرية.

يذكر أن اللواء سمير فراج، تولى العديد من المناصب في القوات المسلحة المصرية في هيئة العمليات وهيئة البحوث العسكرية، وعمل مدرسًا في معهد المشاة ومدرسا بكلية القادة والأركان، كما عين مديرًا لمكتب مدير عام المخابرات الحربية، وشارك في حرب أكتوبر 1973، حيث كان ضابط عمليات في مركز 10، ضمن عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وكان أصغر ضابط سنا ورتبة في ذلك الوقت، وتولى مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لمدة 7 أعوام.