جامعة الإسكندرية تنظم عدة ندوات للتعريف بالبرنامج الرئاسي مودة

بدأت كلية التربية جامعة الإسكندرية في تنظيم سلسة من الندوات التوعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

ويأتي ذلك لطلاب الفوج الثالث والرابع، والخامس والسادس بمعسكر الجامعة الصيفي بباجوش، في ضوء اهتمام الجامعة بالتعريف بالبرنامج الرئاسي "مودة" لطلاب جامعة الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، وإشراف الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية.

وأجرى التدريب خلال تلك الندوات الدكتور خالد صلاح، والدكتورة فاطمة مصطفى، ومدربي برنامج مودة.

من جانبه صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، بأن الشباب في حاجة لمثل تلك المبادرات التي تساهم في توعية المجتمع المصري بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية، مشيدًا بدور القيادة السياسية في صنع مستقبل أفضل لمصر بجميع نواحي الحياة.

وفي سياق متصل أشار الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تعمل على الاستفادة من الخبرات المتواجدة لديها من أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ رؤية الدولة في التصدي لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، بالإضافة لثقل خبرات الشباب المقدمين على الزواج.

وشمل الحضور طلبة وطالبات جامعة الإسكندرية والذين بلغ عددهم الإجمالى 600 طالب وطالبة.

وتناولت اللقاءات سبل التصدي لمشكلات التفكك الأسرى من خلال توعية الشباب وتأهيلهم للتعامل مع قضايا الأسرة من خلال عرض الجوانب الصحية والدينية والاجتماعية للزواج، كما تضمنتالرد على أسئلة الشباب واستفساراتهم.





