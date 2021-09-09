تباطؤ وتيرة نمو الصادرات الألمانية خلال يوليو الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس، تباطؤ وتيرة نمو صادرات ألمانيا خلال يوليو الماضي، في حين سجلت الوادرات أول تراجع لها منذ 3 شهور.

وذكر مكتب الإحصاء أن الصادرات الألمانية زادت خلال يوليو بنسبة 0.5% شهريا، كما كان متوقعا بعد زيادتها بنسبة 1.3% خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت الواردات على نحو غير متوقع بنسبة 3.8% بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% خلال يونيو الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الواردات خلال يوليو الماضي بنسبة 0.2% شهريا.

وأظهرت البيانات نمو الفائض التجاري لألمانيا خلال يوليو إلى 17.9 مليار يورو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقابل 13.5 مليار يورو خلال الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي زادت صادرات ألمانيا خلال يوليو بنسبة 12.4% بعد زيادتها بنسبة 23.6% سنويا خلال يونيو. كما زادت الواردات بنسبة 16.6% سنويا بعد زيادتها بنسبة 27.1% خلال يونيو الماضي.

ووصل إجمالي الفائض التجاري خلال يوليو بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 18.1 مليار يورو مقابل 19.2 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.