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الحكومة الموريتانية: الجزائر طلبت قمة بين الرئيسين الغزواني وتبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 8:36 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 8:36 ص

 أعلن وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي أن الجزائر طلبت عقد قمة ثنائية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف ولد داهي - في رده على سؤال حول زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى موريتانيا مساء أمس الأربعاء في نواكشوط - أن وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامره حمل طلبا رسميا للرئيس محمد ولد الغزواني بهذا الخصوص خلال زيارته التي اختتمها أمس الأربعاء لموريتانيا.
وأكد المتحدث أن زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر ستحدد إجراءات ومواقيت الزيارة بالطرق الدبلوماسية.


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