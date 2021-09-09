سلطنة عمان والمجر تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك

بحث وفد تجاري من المجر برئاسة السفير تيبور ستماري، سفير المجر المعتمد لدى سلطنة عمان، اليوم الخميس، مع غرفة تجارة وصناعة عُمان الفرص الاستثمارية المُتاحة وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان حسين بن حثيث البطحري، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إنّ مثل هذه اللقاءات تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية واستكشاف المزيد من الفرص وتحفيز بيئة الأعمال.

ومن جانبه، قدم المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة المجر بالسلطنة، عرضا مرئيا تناول من خلاله الفرص الاستثمارية والتجارية في المجر، وما تتمتع به من مشاريع صناعية وتنموية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط القارة الأوروبية.