 عكاشة: وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا اختراقا كبيرا لجدار جمود المصالح العربية - بوابة الشروق
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عكاشة: وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا اختراقا كبيرا لجدار جمود المصالح العربية

رويترز
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 4:44 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 4:44 ص

علق الخبير الأمني المصري خالد عكاشة على الاتفاقية بشأن وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، مؤكدا أن هذا يشكل اختراقا كبيرا، حسب تعبيره.

وأضاف أن "وصول الغاز المصري إلى لبنان مرورا بالأردن ثم سوريا يمثل اختراقا كبيرا في جدار جمود المصالح العربية المشتركة، فضلا عن حزمة المكتسبات التي ترتبط بقضايا المنطقة الاستراتيجية".

وأكد أن "مصر التي تقف على أقدام ثابتة تحصد لرباعي عربي شقيق ومهم مكاسب متعددة الأبعاد، تبدأ بالطاقة ولا تقف عند إعادة ترتيب مقاعد القوى الوازنة في المشرق العربي المرهق بعقد كامل من الاستنزاف والتشظي".

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