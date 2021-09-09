القومي للمرأة: يجب إتاحة الفرصة للابتكار في مجالات ريادة الأعمال

أكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية إتاحة الفرصة أمام النساء للابتكار والإبداع في مجالات رائدات الأعمال، وهو أمر لا بد منه ودعت إليه ظروف انتشار جائحة كوفيد -١٩، التي أعطتنا الأفكار الجديدة للعمل في مجالات ريادة الاعمال.



وأضافت م"رسي"، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "المرأة في مجال الأعمال.. دعم رائدات الأعمال في مصر"، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أنه يجب رفع وعي السيدات والشابات بالفرص المتاحة للدخول في مجال ريادة الأعمال وإعدادهم جيدا وتوفير كافة الخدمات لمساعدة رائدات الأعمال على النجاح والاستمرار في هذا المجال.



ووجهت الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على جهودها لوضع مكون المرأة في قلب جميع المبادرات والبرامج والمشروعات التي تطلقها الوزارة، ودورها واهتمامها في مساعدة النساء على عبور أزمة كوفيد-١٩.



وأشادت بآليات التنسيق القائمة بين أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المرأة، ومساعدة السيدات على المشاركة في سوق العمل وبمجال ريادة الأعمال.



وأوضحت أهمية دعم المرأة والاستثمار فيها لتحظي بمجتمع له تصور أفضل لدور رائدات الأعمال، مشيرة إلى أن رائدات أعمال مثلهن مثل غيرهن من النساء العاملات بدوام كامل يعملن على الموازنة ما بين الحياة الأسرية والعمل، مشددة على أهمية الدور والجهود التي تقوم به رائدات الأعمال للنجاح في هذا المجال، "النساء هن أعلى من يسددن القروض".