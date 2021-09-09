اتحاد الشركات الصغيرة في بريطانيا يحذر من زيادة الضرائب

حذر تقرير اقتصادي صادر عن اتحاد الشركات الصغيرة في بريطانيا من أن الزيادة التي يقترحها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في الضرائب لتمويل الرعاية الصحية، يمكن أن تدفع بحوالي 50 ألف شخص على الأقل إلى صفوف العاطلين.

وبحسب التقرير فإن زيادة الحصة التي يدفعها العمال والشركات لصالح اشتراكات التأمين الوطني بنسبة 25ر1% ،ستكلف الشركات الصغيرة حوالي 7ر5 مليار جنيه إسترليني (8ر7 مليار دولار) سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الضريبة الجديدة، تأتي في الوقت الذي تدرس فيه الشركات إمكانية إعادة العمال الذين كانت قد سرحتهم مؤقتا، مع انتهاء البرنامج الحكومي لدعم أجور العمال في وقت لاحق من الشهر الحالي، ويعني هذا أن المزيد من الأشخاص سينتقلون إلى صفوف العاطلين بحسب اتحاد الشركات الصغيرة.

وقال مايك شيري الرئيس الوطني لاتحاد الشركات الصغيرة، إنه مع دخول الضريبة الجديدة حيز التطبيق في نيسان/أبريل المقبل، فإن 50 ألف شخص آخرين سيصبحون عاطلين، وهذا يعني الإضرار بـ 50 ألف شخص.... 50 ألف شخص كان يمكن أن يكونوا في العمل.

وأضاف أن هذه الزيادة في الضريبة جاءت بمثابة مكبح لعمليات التوظيف وسبب آخر لامتناع عدد كبير من أصحاب العمل في بريطانيا عن زيادة عدد العاملين لديهم، وسبب آخر لجعل أصحاب العمل يفكرون في خفض العمالة.