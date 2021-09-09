منتخب الطائرة يستعيد توازنه بالفوز على تنزانيا ببطولة أمم إفريقيا

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استعاد المنتخب الأول للكرة الطائرة توازنه بعد الفوز على منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات المجموعة الرابعة من البطولة الأفريقية المقامة حاليا وحتى يوم 16 سبتمبر الجارى والمؤهلة لكأس العالم.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-16 - 25-15 - 25-16.

وكانت المنتخب قد خسر أمام كينيا بنتيجة 3-2 لأول مرة فى تاريخه مساء أمس الأربعاء.

وتعد هذه الخسارة مفاجأة كبيرة لكل متابعى المنتخب الوطنى حيث أنه الأولى في التاريخ.

وتقع مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة كينيا وتنزانيا والمغرب.

ويضم تشكيل بعثة مصر كل من : سامح حمدي رئيس البعثة ومحمد اللقاني مدير فني ومحمد بخيت مدرب عام وهاني سمير محلل تقني و إيهاب طنطاوي علاج طبيعي وهاني فكري مدير إداري وعماد الباهي حكم دولي.

فيما جاءت قائمة اللاعبين التى ضمها محمد اللقانى المدير الفنى للمشاركة فى البطولة كالتالى:

أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان.

وكانت البعثة قد وصلت كيجالي وقد خضعت البعثة للفحص الطبي بالمطار وإجراء مسحة الوصول لفيروس كورونا وسط حالة مشددة من الإجراءات الإحترازية وجاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية لجميع أفراد البعثة.