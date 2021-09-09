ضبط ربع طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالأقصر

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في أثناء حملة تم شنها للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بمركز ومدينة البياضية، في ضبط أحد المحلات بمنطقة رواج يقوم ببيت أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم ضبط ٢٥٠ كيلو مبيدات زراعية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتحرر محضر ١٤٥٠ جنح أمن دولة ضد "م.ا.ع"، كما تحرر عدد ٨ محاضر منهم

٥ عدم إعلان أسعار ، و٣عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وأكد صلاح استمرار التنسيق مع مجلس مدينة البياضية بشأن تكثيف حملات التفتيش بهدف مراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع في المدينة.