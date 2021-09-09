تراجع معدل التضخم في المكسيك خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تباطؤ تضخم أسعار المستهلك في المكسيك خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق مع بدء تطبيق التسعيرة الحكومية الجديدة لغاز الطهي.



وبحسب بيانات الحكومة بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي 59ر5% سنويا، مقابل 81ر5% سنويا خلال يوليو الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم .



في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطعام والوقود 78ر4% خلال الشهر الماضي، مقابل 66ر4% خلال الشهر السابق.



كما تراجع معدل التضخم الشهري في المكسيك خلال أغسطس الماضي إلى 19ر0% مقابل 59ر0% خلال يوليو الماضي.



وبلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 43ر0% مقابل 48ر0% في حين كان المحللون يتوقعون وصول المعدل إلى 42ر0% خلال الشهر الماضي.



يذكر أن الحكومة المكسيكية كانت قد فرضت حدودا قصوى لأسعار الغاز البترولي المسال اعتبارا من أول آب/أغسطس الماضي، بهدف مساعدة الشركات والأسر التي تقول إن نفقاتها ارتفعت للغاية.