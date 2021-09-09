رياضة الإسكندرية: تنفيذ نموذج انتخابات إلكترونية لمحاكاة الحياة السياسية

احتفلت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، اليوم الخميس، بنجاح بتنفيذ نموذج انتخابات إلكترونية لأول مرة كنموذج محاكاة للحياة السياسية المصرية، مجلس النواب والشيوخ تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثراً".



وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن الهدف من التجربة إعداد جيل من طلائع وشباب البرلمان لديه القدرة على طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي.



وأشارت إلى تأهيل الطلائع ليكونوا نوايا في المستقبل، وذلك اتساقا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري ورؤية مصر ٢٠٣٠.