تموين مطروح: ضبط 18 مخالفة تموينية فى حملات تفتيشية

قال حسن الشيباني مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط وتحرير 18 مخالفة تموينية، فى حملات تفتيشية على أسواق مدينتى سيوة ومرسى مطروح.

وأوضح مدير مديرية تموين مطروح، أن المخالفات والمحاضر جاءت بسبب عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة، عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين فى الأغذية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والرغف، توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري.

وأكد تحرير محاضر للمخالفين، بقسمي شرطة سيوة ومرسى مطروح تمهيدا للعرض على النيابة العامة.