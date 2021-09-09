السكك الحديدية الألمانية تعتزم تقدم عرض جديد لسائقيها

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) تقديم عرض "جديد ومحسن" لنقابة سائقي القطارات (جي دي إل) في إطار الخلاف بين الجانبين، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس من مصادر في الشركة والنقابة.



وأضافت المصادر أن من المنتظر أن تقدم دويتشه بان عرضها الجديد للنقابة في موعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل.



كانت النقابة هددت في وقت سابق بالإعداد لإضرابها الجديد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل حال لم تقدم الشركة "عرضا يصلح للتفاوض".



ولم تتضح بعد محتويات العرض الجديد، وقالت متحدثة باسم الشركة إن دويتشه بان تدرس بشكل مكثف المواضع التي يمكن للجانبين التقارب فيها بصورة أكبر " ويجب علينا بصورة ملحة أن نتوصل لاتفاق من أجل عملائنا".



كان رئيس النقابة كلاوس فيسيلسكي كثف من ضغوطه على دويتشه بان في وقت سابق، وقال: " أتحنا لدويتشه بان بعد الإضراب الأخير وقتا لإعادة التفكير، غير أنه يبدو لي أن إدارة الشركة تحتاج إلى تفكير طويل بعض الشيء" مشيرا إلى أن الشركة تلعب فيما يبدو على عنصر الوقت وقال إن هذا الأمر لا يمكن أن يكون خيارا.



كانت النقابة نظمت مؤخرا ثلاثة إضرابات لتحقيق أهدافها الخاصة بتحسين أجور السائقين وظروف عملهم، وقد استمر الإضراب الأخير في قطارات الركاب خمسة أيام.



وكان استطلاع أجراه معهد (يوجوف) الألماني لقياس الرأي لصالح (د.ب.أ) أظهر أن 53% من الألمان لا يتفهمون الإضراب الأخير الذي نظمته النقابة، مقابل 36% قالوا إنهم يتفهمون ظروف الإضراب.



وتطالب النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 2ر3% في عقد أجور يستغرق 28 شهرا بالإضافة إلى علاوة كورونا بقيمة 600 يورو، في المقابل عرضت الشركة مؤخرا تثبيت عقد الأجور لمدة 36 شهرا ووافقت على منح علاوة كورونا للسائقين.