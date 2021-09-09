 رئيس الليبية للنفط يؤكد دعمه لعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد - بوابة الشروق
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رئيس الليبية للنفط يؤكد دعمه لعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

علم ليبيا
علم ليبيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 4:29 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 4:29 م

أكد رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، دعمه لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المزمع عقدها في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن هذا الحدث الكبير والذي يجسد الاهتمام العالمي بقطاع النفط والغاز في ليبيا وتطلع دول العالم للاستثمار والمشاركة مع ليبيا بما يحقق المنفعة المشتركة.

ووفقا لبوابة "الوسط" الليبية، جاء ذلك خلال اجتماع مع منظمي القمة، حيث جرت مناقشة آخر المستجدات بخصوص انعقاد هذه القمة، وأضاف صنع الله أن هذا الحدث الذي سيشهد مشاركة شركات متخصصة في قطاع النفط والغاز سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات وفتح مجالات واسعة لتعاون مع شركات عملاقة تتمتع بخبرات متميزة.

وأعلنت مؤسسة "إنيرجي كابيتال آند باور"، عقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، كأول حدث دولي من نوعه، في طرابلس منذ ما يقرب من عقد من الزمان؛ حيث تسعى حكومة الوحدة إلى إحياء صناعة المحروقات وتعزيز الإنتاج النفطي، وعقد صفقات مع كبرى الشركات، في ظل ظروف أكثر استقرارًا تمر بها البلاد.

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