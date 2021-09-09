قال وزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا، إن زيارة وفد الحكومة المصرية إلى العاصمة طرابلس شهر أبريل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت توقيع مذكرات تفاهم، والاتفاق على دخول الشركات المصرية وأن يكون لها دور في مشروعات التنمية الليبية.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء الليبي عبدالمجيد الدبيية، أطلق مبادرة «عودة الحياة» التي تعتمد في أساسها على التنمية، منوهًا إلى أن ليبيا لم تشهد مشروعات تنموية منذ 10 سنوات.



وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة في الربع الأخير من هذا العام؛ لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الضخمة، مؤكدًا أن الشركات المصرية لها حصة في تنفيذ تلك المشروعات لما تمتلكه من الخبرة والإمكانيات والاستعداد لتنفيذ أية مشروعات، وخاصة البنية التحتية والطرق.



وأوضح وزير العمل الليبي، أن مصر من الدول المتقدمة عالميًا في مجال الطرق والمواصلات والنقل، مضيفًا أن الأمر يجعل طرابلس مستعدة للتعاون مع الشركات المصرية ونقل الخبرات والأيدي العاملة المصرية والماهرة لتنفيذ المشروعات.



وذكر أن العديد من الشركات الوطنية لديها خبرة طويلة في تنفيذ الطرق، قائلًا إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أبدى استعدادًا لمتابعة تلك المشروعات وتنفيذها، وخاصة أنها ستضم أعدادا كبيرة من العمالة المصرية.



