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إدارة بايدن تخيّر مسؤولين عينهم ترامب بين الاستقالة أو الطرد

رويترز
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:03 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:03 ص

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من مسؤولين عينهم ترامب سابقا الاستقالة من المجالس الاستشارية للأكاديمية العسكرية، أو سيتم فصلهم.

وأضافت الشبكة أن من بين المسؤولين الـ11 الذين طُلب منهم الاستقالة، مسؤولون سابقون بارزون في إدارة ترامب مثل السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض شون سبايسر، والمستشار الكبير السابق لترامب كيليان كونواي، ومستشار الأمن القومي السابق إتش آر ماكماستر.

من جهتها، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الأربعاء، أن إدارة بايدن قدمت بالفعل طلبا بهذا الشأن للأشخاص المذكورين.

وأشارت بساكي إلى أن "هدف بايدن هو هدف أي رئيس، التأكد من أن لديك أشخاصا مؤهلين ويتماشون مع قيمك في هذه المجالس، وبالتالي نعم، لقد تم تقديم طلب بهذا الشأن".

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