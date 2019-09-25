الاتصالات: تطبيق قواعد تيسير التنقل بين مقدمي خدمة الإنترنت الثابت الشهر المقبل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة اتخذت مجموعة إجراءات لحوكمة قطاع الاتصالات والتأكيد على مبدأ أن المواطن الطرف الأقوى في العلاقة وليس العكس، مشيدًا بدورها في إنهاء ظاهرة رسائل «شركات إبادة الحشرات»، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الوزارة اضطلعت بدور في تيسير انتقال المواطن من شركة هاتف محمول إلى أخرى مع احتفاظه برقمه، فضلًا عن دورها في منع اشتراك المواطنين بخدمات لم يوافقوا على المشاركة فيها.



وذكر أن الوزارة أتاحت أمام المواطنين الانتقال من شركة إنترنت ثابت إلى شركة أخرى خلال 72 ساعة دون قيود أو أعباء مالية إضافية، معلنًا عن بدء تطبيق هذا الإجراء خلال الشهر المقبل.



وعن أوضاع الإنترنت في مصر، أوضح وزير الاتصالات، أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر خلال عام 2018 كان 6.5 ميجابايت/ ثانية، منوهًا إلى أنها كانت تحتل المرتبة 40 على مستوى 43 دولة إفريقية.



ولفت إلى أن متوسط سرعة الإنترنت ارتفع الشهر الماضي إلى 42.5 ميجابايت/ ثانية؛ لتحتل مصر المركز الثالث على مستوى إفريقيا، قائلًا إن تطبيقات الجيل الخامس صناعية أكثر منها شخصية.



وحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة