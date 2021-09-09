قال وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، إن «مصر قلب العروبة النابض وتجمع العرب في الوقت الحرج»، لافتًا إلى أن ليبيا تستقبل ما لا يقل عن 200 عامل مصري يوميًا.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن ضوابط استقبال العمالة المصرية تشمل تقدم الشركة الليبية المشغلة بمستنداتها ومشروعاتها والتراخيص المعنية وصور جوازات سفر العمالة إلى الوزارة.



وأشار إلى أن الجانب المصري يصدر من جانبه مجموعة من الموافقات الأمنية، معربًا عن أمنياته في تسهيل الإجراءات؛ بسبب إقبال ليبيا على تنفيذ مشروعات تنموية وحاجتها لأيدي عاملة.



وذكر وزير العمل الليبي، أن تسهيل الإجراءات يحقق مصالح العامل المصري وليبيا، ويؤدي إلى نوع من السرعة والتسهيل حتى لا يضطر العامل الانتقال إلى ليبيا بصورة ملتوية.



ونوه إلى أن المنطقة العربية تعاني من خمول القوة الاقتصادية؛ بسبب الانقسامات والإشكاليات والأحداث الجارية، قائلًا إنها تمتلك قوى بشرية وسوقًا كبيرًا تحتل فيه المرتبة الأولى في إنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة.



ولفت إلى أن التعاون المشترك بين دول المنطقة في الاستثمار والصناعة إلى جانب الأعمال، وتوظيف إمكانيات دول المنطقة بشكل صحيح، يؤدي إلى تنمية الاقتصاد العربي ويجعله ضمن الأقوى في العالم.







