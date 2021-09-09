تطوير مهارات 30 سيدة بكفر الشيخ بمبادرة قدوة-تك للتسويق الإلكتروني

نظمت مبادرة" قدوة- تك" بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، ووزارة الاتصالات، وفرع المجلس القومي بالمحافظة، الدورة التدريبية " التسويق الإلكتروني باستخدام منصات التواصل الاجتماعي"، لتأهيل 30 سيدة لتطوير مهاراتهن المتصلة بدعم التسويق لمشروعاتهن ومنتجاتهن بشكل احترافي من خلال تقديم محتوى تدريبي متنوع للتسويق الرقمي.

يأتي ذلك لتكون المتدربات قادرات على إنشاء صفحات بشكل جيد على كل من"فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام، واتس آب بزنس"، وإعداد خطة عمل وتحديد نقاط القوة والضعف لمشروعاتهن.

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة كفر الشيخ والذي يستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، بواقع 36 ساعة تدريبية، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.