تونس تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات على السعودية

أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها، الشديدين، للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تتعرّض لها المملكة العربية السعودية، وذلك إثر استهداف المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، والتي نجم عنها إصابة مدنيين وتضرر منازل سكنية.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن هذا التصعيد يمثل تهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها، وذلك في خرق صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

كما جدّدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كلّ هذه التهديدات.