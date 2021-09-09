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تحرير 13 مخالفة تموينية في حملة بالزينية في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 5:54 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 5:54 ص

شنت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية بالأقصر، بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري، البيئة، والمتابعة الميدانية بشن حملة على المخابز ومحلات الجزارة أسفرت عن تحرير ٤ محاضر، تم تحويلها جميعها للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت إدارة التموين أن الحملة شملت تحرير ١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١ محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ١ محضر أخرإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و١ محضر عدم نظافة أدوات العجين.

بالإضافة لتحرير ٩ محاضر للمحلات العامة والجزارة وهي ٢ محضر ذبح خارج السلخانة مع التحفظ علي ٣ كيلو لحمة، ٢ محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية، ٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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