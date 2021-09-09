تحرير 13 مخالفة تموينية في حملة بالزينية في الأقصر

شنت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية بالأقصر، بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري، البيئة، والمتابعة الميدانية بشن حملة على المخابز ومحلات الجزارة أسفرت عن تحرير ٤ محاضر، تم تحويلها جميعها للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت إدارة التموين أن الحملة شملت تحرير ١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١ محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ١ محضر أخرإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و١ محضر عدم نظافة أدوات العجين.

بالإضافة لتحرير ٩ محاضر للمحلات العامة والجزارة وهي ٢ محضر ذبح خارج السلخانة مع التحفظ علي ٣ كيلو لحمة، ٢ محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية، ٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.